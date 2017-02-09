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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Российского оппозиционера Навального осудили на 5 лет условно
CA-NEWS (CA) - Ленинский районный суд города Киров вчера, 8 февраля, признал виновными в хищениях по делу «Кировлеса» российских оппозиционеров Алексея Навального и Петра Офицерова.

Судья Алексей Втюрин зачитал приговор в ходе открытого заседания. Навальный получил пять лет условного срока, Офицеров - четыре года. Также они должны будут выплатить 500 тысяч рублей штрафа за нанесённый ущерб, передают российские сми.

В 2013 году Алексей Навальный был признан виновным в хищении лесоматериалов путем растраты на 16,5 миллиона рублей из государственной компании «Кировлес» и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Однако позже наказание заменили условным сроком.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел решение по делу "Кировлеса" и установил, что Навального и Офицерова судили за деяния, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности. ЕСПЧ присудил им по восемь тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба и около 71 тысячи евро компенсации судебных расходов.

На этом основании оппозиционеры обратились в президиум Верховного суда России (ВС РФ) с просьбой отменить назначенное ранее уголовное наказание.

16 ноября ВС РФ назначил пересмотр дела, результатом которого стало вынесение вчерашшнего приговора.

"Это такая телеграмма, которая пришла из Кремля", - прокомментировал приговор Навальный после окончания заседания. По его мнению, цель - не допустить его к избирательной кампании.

"Этот приговор мы не признаем, этот приговор будет отменен", - заявил политик. По его словам, в соответствии с Конституцией он имеет право принимать участие в президентских выборах в 2018 году. Навальный напомнил, что ранее обещал вести избирательную кампанию, каким бы ни был приговор суда.

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