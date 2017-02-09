Совместный концерт в Ашхабаде завершил Неделю культуры Ирана (фото)

CA-NEWS (TM) - В столичном киноконцертном центре «Ватан» состоялось закрытие Недели культуры Иран и совместный концерт туркменских и иранских мастеров искусств, сообщает госинформагентство. Выступающие на церемонии подчёркивали, что нынешняя акция является еще одним ярким знаком дружбы и плодотворного гуманитарного сотрудничества двух стран, служит делу взаимообогащения культур.

В концерте наряду с иранскими певцами и музыкантами приняли участие туркменские бахши, популярные эстрадные исполнители, коллектив барабанщиков «Арчабил», прозвучала песня «Туркменистан».

Программу Недели составили творческие мероприятия, познакомившие туркменистанцев с самобытной богатой культурой дружественной страны.

В Министерстве культуры состоялась встреча с членами иранской делегации,где были обсуждены перспективы взаимодействия в гуманитарной сфере. Фольклорные традиции и национальную музыкально-песенную культуру представили ансамбли из городов Тебриз и Шираз, выступившие во Дворце мукамов Государственного культурного центра и на сцене киноконцертного центра «Ватан». Юные певцы, музыканты и танцоры двух стран приняли участие в совместном концерте в Туркменском государственном театре кукол.

Экспозиция в Выставочном зале Государственной академии художеств представила работы иранских умельцев декоративно-прикладного искусства - изделия из дерева, стекла, камня, инкрустированные шкатулки, ковры, национальную одежду, мозаику и художественные миниатюры. В ходе мастер-классов они делились опытом с молодёжью в ювелирном деле, каллиграфии и гравировке.

В киноцентре «Ашхабад» в рамках показа современных иранских кинофильмов демонстрировались комедии «Иранская девушка» и «Гость», а также кинолента «Залив в рисунке», отмеченная призами и почётными наградами престижных киносмотров.