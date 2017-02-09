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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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У Казахстана и Кыргызстана не будет проблем с поливной водой - посол РК В КР Айдос Бозжигитов

CA-NEWS (KZ) - Посол Казахстана в Кыргызстане Айымдос Бозжигитов уверен, что у Казахстана и Кыргызстана в этом году не будет проблем с поливной водой. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik-Казахстан.

По его словам, статистика последних лет говорит о том, что Кировское водохранилище в Казахстане наполнено на 500 млн кубических метров, что составляет его проектуню мощность, при этом Токтогульское водохранлище наполнено на 18,5 млн кубических метров при проектной можности 19 млн кубических метров.

"По объективным причинам таким как моловодье или половодье у нас нет поводов для споров. Мы с Кыргызстаном не будем ничего делить, а будем работать над рациональным и сбалансированным использованием трансграничных рек, " - заключил посол Бозжигитов.

Узбекистан и Казахстан решат все вопросы по границе в этом году, - посол РК Е.Утембаев 

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