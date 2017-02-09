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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан предложил России легализовать мигрантов без официального статуса

CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов предложил легализовать таджикских трудовых мигрантов, которые не смогли официально подтвердить свой статус на территории России. Об этом он заявил во время встречи с первым заместителем главы МВД России Александром Горовым Сатторов, сообщает в среду пресс-служба посольства.

Посол отметил необходимость укрепления правовой защищенности таджикских трудовых мигрантов на территории России. Он обратил внимание на такие проблемы, как выдворения граждан Таджикистана из России, наложение запрета на въезд в Россию по незначительным административным нарушениям, а также вопросы невыплаты заработной платы гражданам республики российскими работодателями.

«Посол Таджикистана также предложил рассмотреть вопрос легализации пребывания таджикских трудовых мигрантов в России, которые по различным причинам не смогли официально подтвердить свой статус на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Горовой отметил, что в 2016 году в законодательство России были внесены изменения для смягчения наказания за совершение административного правонарушения, в настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере трудовой миграции.

Стороны обсудили также вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Россией в области безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия организованной преступности.

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