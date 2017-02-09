Узбекистан и Казахстан решат все вопросы по границе в этом году, - посол РК Е.Утембаев

- Узбекистан и Казахстан планируют решить все вопросы по демаркации государственной границы уже в этом году, сообщил Sputnik со ссылкой на посла Казахстана в Ташкенте Ерика Утембаева.

По словам главы дипведомства РК, на сегодняшний день между странами в этом вопросе нет никаких проблем, остается просто пройти ряд этапов согласований, которые займут определенное время. "В плане демаркации границы Узбекистан и Казахстан продемонстрировали лучшую модель взаимоотношений. Мы продвинулись по этим вопросам очень далеко и в принципе скоро готовимся завершить весь этот комплекс. У нас осталась точка стыка между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией. В этом году, я думаю, мы завершим все эти процессы", — отметил казахстанский дипломат.

Страны работают по демаркации границы в рамках специально разработанного плана. Недавно Ташкент посетила казахская делегация, и стороны обсудили широкий круг вопросов в этом направлении. "Есть большой прогресс в этом вопросе, остались технические согласования", — подчеркнул Утембаев.

Напомним, что протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров.