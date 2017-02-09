РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекистан и Казахстан решат все вопросы по границе в этом году, - посол РК Е.Утембаев
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Казахстан планируют решить все вопросы по демаркации государственной границы уже в этом году, сообщил Sputnik со ссылкой на посла Казахстана в Ташкенте Ерика Утембаева.

По словам главы дипведомства РК, на сегодняшний день между странами в этом вопросе нет никаких проблем, остается просто пройти ряд этапов согласований, которые займут определенное время. "В плане демаркации границы Узбекистан и Казахстан продемонстрировали лучшую модель взаимоотношений. Мы продвинулись по этим вопросам очень далеко и в принципе скоро готовимся завершить весь этот комплекс. У нас осталась точка стыка между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией. В этом году, я думаю, мы завершим все эти процессы", — отметил казахстанский дипломат.

Страны работают по демаркации границы в рамках специально разработанного плана. Недавно Ташкент посетила казахская делегация, и стороны обсудили широкий круг вопросов в этом направлении. "Есть большой прогресс в этом вопросе, остались технические согласования", — подчеркнул Утембаев.

Напомним, что протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
Бейшеев Кубат Тологонович
и.о. генерального директора ОАО «Учкун»
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×