Иностранцы не смогут работать бортпроводниками на авиарейсах в Турции
- Азия и мир, новости компаний
- 11:07, 09 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Иностранцы уже не смогут работать бортпроводниками на внутренних авиарейсах в Турции. Соответствующие изменения внесены Управлением гражданской авиации Турции (SHGM) в "Правила торговых авиаперевозок".
Запрет распространяется на воздушные суда, рассчитанные на 20 и более пассажиров, и авиакомпании, осуществляющие как регулярные, так и чартерные рейсы, передает "Анадолу".
При этом численность трудоустроенных иностранных бортпроводников должна быть как минимум равна числу стюартов или стюардесс, являющихся гражданами Турции.
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