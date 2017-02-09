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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Иностранцы не смогут работать бортпроводниками на авиарейсах в Турции
CA-NEWS (CA) - Иностранцы уже не смогут работать бортпроводниками на внутренних авиарейсах в Турции. Соответствующие изменения внесены Управлением гражданской авиации Турции (SHGM) в "Правила торговых авиаперевозок".

Запрет распространяется на воздушные суда, рассчитанные на 20 и более пассажиров, и авиакомпании, осуществляющие как регулярные, так и чартерные рейсы, передает "Анадолу".

При этом численность трудоустроенных иностранных бортпроводников должна быть как минимум равна числу стюартов или стюардесс, являющихся гражданами Турции.

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