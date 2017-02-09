Human Rights Watch ставит под вопрос проведения свободных и справедливых выборов в Туркменистане

CA-NEWS (TM) - Международная правозащитная организация «Хюман Райтс Уотч» (HRW) в своем заявлении, распространенном накануне президентских выборов в Туркменистане, ставит под вопрос саму возможность проведения свободных и справедливых выборов в стране, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

В заявлении организации отмечается, что избирательный климат в стране, при отсутствии свободы слова и доступа информации, не предусматривает возможности для свободного выбора гражданами главы государства.

«В Туркменистане никогда не было свободных и справедливых выборов и эти выборы не исключение», - отмечает руководитель «Хюман Райтс Уотч» по Европе и Центральной Азии Хью Уиллямсон в заявлении организации.

На просьбу «Азатлык» обосновать выводы организации относительно предстоящих выборов президента Туркменистана, Хью Уиллямсон ответил: «Выводы основаны на наших пристальных наблюдениях за ситуацией с правами человека в Туркменистане. Там, где права человека грубо нарушаются, нет свободы слова, прессы, свободы собраний, мы считаем, что там не может быть и свободных выборов».

Уиллямсон, также отметил, что власти Туркменистана не пускают международные неправительственные организации, в том числе «Хюман Райтс Уотч» в страну.

Нынешний президент Туркменистана 59-летний Гурбангулы Бердымухамедов, руководящий страной с 2007 года, является одним из девяти кандидатов в президенты Туркменистана на предстоящих выборах и претендует на третий президентский срок.

Согласно, принятой в сентябре 2016 года, новой Конституции Туркменистана президент избирается на семилетний срок.

Официальные власти подчеркивают, что впервые в истории Туркменистана, объявившего свою независимость в 1991 году, президентские выборы будут проходить в условиях многопартийной конкуренций.

Кроме Демократической партии, кандидатом которой зарегистрирован действующий глава государства, в нынешний выборах участвуют еще две политические партии, созданные в течение последних лет - Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партии, а также кандидаты от инициативных групп граждан.

«Хюман Райтс Уотч» отмечает, что в условиях жесткого правительственного контроля за общественно-политической жизнью страны, ограничения доступа информации, отсутствуют условия для реальной конкуренции и равных возможностей для кандидатов.

«Избиратели не могут открыто и без страха выражать свои взгляды обо всех кандидатах», отмечает в своем заявлении «Хюман Райтс Уотч».

Хью Уиллямсон отмечает, что граждане Туркменистана никогда не имели возможности для свободного выбора лидера страны и в этих условиях имеет большое значение международное внимание к проблеме выборов в Туркменистане.

«Международные партнеры Туркменистана должны оказать давление на правительство с требованием обеспечения элементарное уважения прав человека, и скорейшего осуществления давно назревших реформ», - отметил руководитель «Хюман Райтс Уотч» по Европе и Центральной Азии Хью Уиллямсон.

В Туркменистане выборы президента пройдут 12 февраля 2017.