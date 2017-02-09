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  9 февраля 2017
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В Петербурге гражданка Узбекистана пыталась передать в тюрьму вафли, начинённые сим-картами и гашишем

CA-NEWS (UZ) - В Колонии № 5 Санкт-Петербурга задержали посетительницу, которая пыталась передать гражданскому мужу пачку вафлей. Девушка спрятала для возлюбленного подарок в виде 18 SIM-карт и наркотика растительного происхождения, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, оперативники колонии № 5, расположенной в поселке Металлострой, 7 февраля этого года дождались посылки на имя одного из осужденных за наркотики. Когда же продуктовый набор все же поступил, они первым делом обратили внимание на вафли в шоколаде. Разломив каждую из них, а их было 18 штук, сотрудники достали 18 сим-карт. Но, кроме этого, они нашли и то, что ждали, – 100 граммов наркотиков растительного происхождения.

По данным «Фонтанки», уже возбуждено уголовное дело и теперь на вопросы должна ответить гражданская жена адресата. При этом женщина, гражданка Узбекистана, думала, что за такую передачу её не осудят.

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