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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЕАБР объяснил причины сокращения торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС в 2016 году
CA-NEWS (KG) - За январь-ноябрь 2016 года объем взаимной торговли товарами между государствами-членами ЕАЭС сократился на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, составив 37,4 млрд долларов. Об этом Tazabek сообщили в Евразийском банке развития.

За данный период товарооборот Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС сократился на 26,7% по сравнению с годом ранее, менее всего - с Россией (на 6%), более всего - с Беларусью (на 42,1%) и Казахстаном (на 36,2%).

По словам специалистов банка, предположительно, ситуация как по ЕАЭС в целом, так и по Кыргызстану в частности, связана, во-первых, с низкой покупательной способностью субъектов хозяйствования и населения по причине девальвации национальных валют и, соответственно, ослабления их обменного курса к доллару США.

«Другая причина связана с рядом ограничений, применяемых государствами-членами во взаимной торговле, а также с введением санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, что предусмотрено Договором о ЕАЭС. Здесь можно привести пример ограничений со стороны Казахстана на мясомолочную продукцию из Кыргызстана по причине их несоответствия санитарным и фитосанитарным требованиям Казахстана, что усугублялось отсутствием в Кыргызстане необходимой инфраструктуры лабораторий и сертификации, которая только создается», - говорится в сообщении.

По данным банка, взаимная торговля в натуральном выражении по ряду позиций, например экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, выросла в 2016 году. Это свидетельствует о постепенном решении проблем, в частности, по сертификации продовольственных товаров.

Что касается внешней торговли ЕАЭС с третьими странами, то, по данным ЕЭК, в январе-ноябре 2016 года суммарный показатель составил 455,5 млрд долларов, сокращение на 13,9% по сравнению с 2015 годом, при этом сокращение экспорта - на 19,8%, импорта - на 3,2%.

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