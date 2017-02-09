РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Посол Монголии вручил верительные грамоты Эмиру Кувейта

CA-NEWS (MNG) - Посол Монголии Зоригт Чинтушиг вручил верительные грамоты Эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Сабаху, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Посол г передал Эмиру Кувейта приветствие и добрые пожелания от президента Монголии и подтвердил готовность приложить усилия для дальнейшего укрепления, развития и модернизации двусторонних отношений. Он также выразил уверенность в том, что Кувейт окажет всестороннюю поддержку его усилиям.

В ходе встречи шейх подчеркнул важность расширения отношений между Монголией и Кувейтом и особо поблагодарил за гостеприимство, которое оказала монгольская сторона во время всех его визитов в страну.

Он выразил уверенность в процветании двусторонних отношений в период дипломатической миссии нового посла и пожелал ему успехов в работе.

На церемонии вручения верительных грамот присутствовали первый вице-премьер и министр иностранных дел Кувейта Шейх Сабах Халид Аль-Хамад Аль-Сабах, заместитель министра по вопросам Дворца эмира.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
Бейшеев Кубат Тологонович
и.о. генерального директора ОАО «Учкун»
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×