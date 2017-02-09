Посол Монголии вручил верительные грамоты Эмиру Кувейта

CA-NEWS (MNG) - Посол Монголии Зоригт Чинтушиг вручил верительные грамоты Эмиру Кувейта шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Сабаху, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Посол г передал Эмиру Кувейта приветствие и добрые пожелания от президента Монголии и подтвердил готовность приложить усилия для дальнейшего укрепления, развития и модернизации двусторонних отношений. Он также выразил уверенность в том, что Кувейт окажет всестороннюю поддержку его усилиям.

В ходе встречи шейх подчеркнул важность расширения отношений между Монголией и Кувейтом и особо поблагодарил за гостеприимство, которое оказала монгольская сторона во время всех его визитов в страну.

Он выразил уверенность в процветании двусторонних отношений в период дипломатической миссии нового посла и пожелал ему успехов в работе.

На церемонии вручения верительных грамот присутствовали первый вице-премьер и министр иностранных дел Кувейта Шейх Сабах Халид Аль-Хамад Аль-Сабах, заместитель министра по вопросам Дворца эмира.