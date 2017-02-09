На каких автомобилях будут ездить министры и депутаты России и дружественных ей стран (фото, дизайн)

CA-NEWS (CA) - В России разрабатываются новые автомобили для политической элиты России. Они поступят в гараж особого назначения (ГОН) в 2017 году. При этом первый публичный показ машин состоится в мае 2018 года на инаугурации нового президента РФ.

О том, что научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ, РФ) запатентовал дизайн седана и внедорожника, которые разрабатываются в рамках проекта «Кортеж», пишет издание Motor.ru. Изображения новинок попали в базу «Роспатента».

Как отмечает издание, внешний вид представительского седана очень похож на обновленный дизайн Rolls-Royce Ghost.

При этом задняя часть российского седана очень сильно напоминает английскую машину - Bentley Flying Spur.

В сентябре 2016 года в базе «Роспатента» появились изображения, на которых показан внешний вид минивэна из проекта «Кортеж». Тогда же отмечалось, что на иллюстрациях показан не окончательный дизайн модели — готовый к производству вариант сохранит лишь пропорции.

Ожидается, что автомобили проекта «Кортеж» будут выпускать под маркой Aurus. Название представляет собой аббревиатуру от слов Aurum («золото») и Russia («Россия»). В НАМИ также разработали несколько вариантов логотипов бренда.

Дизайн внедорожника также очень сильно напоминает дизайн Mercedes-Benz GLS, о при этом не явлется его точной копией.

При этом, задний вид нового внедорожника российской политэлиты уже почти не напоминает GLS, а скорей всего еще одну британскую машину Bentlay Bentayga.

Кроме того, в НАМИ также разработан дизайн микроавтобуса бизнес-класса. Как сообщил близкий к проекту источник, представленный на патентных изображениях дизайн — не окончательный. Будущий серийный микроавтобус, вероятно, сохранит пропорции и основные формообразующие элементы автомобиля на картинках, но в деталях будет существенно от него отличаться.





Основными конкурентами будущего серийного микроавтобуса ЕМП-4125 в НАМИ видят Mercedes V-класса, Volkswagen Multivan и Chevrolet Express DEPP.

Микроавтобус так же, как седан и внедорожник, будут оснащать V-образными 8-цилиндровыми бензиновыми моторами объемом 4,4 л и мощностью 600 л.с., разработанными совместно с Porsche Engineering.

Внешний вид нового российского микроавтобуса очевидно навеян обтекаемыми формами Chrysler Pacifica.