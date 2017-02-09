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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии погибло 3,8 тысяч сайгаков

CA-NEWS (MNG) - В девяти монгольских сомонах (наименьшая административно-территориальная единица) погибло 3,8 тыс. сайгаков, сообщает портал Gogo.

Все сайгаки погибли из-за чумы крупного рогатого скота, из них 70% из них были детеныши сайгаков, 27,8% составляли особи мужского пола и 1,3% женского.

В настоящее время, 2-3 тыс. сайгаков находятся в Гоби-Алтайском аймаке Монголии, а также 200 особей располагаются в аймаке Ховд.

Правительство Монголии ищет способы спасти сайгаков и обязало губернаторов принять следующие меры: изучить расположение крупного рогатого скота в пораженных регионах, провести вакцинацию, оценить потенциальные трудности заболевания крови, которые могут распространяться в соответствии с заключением международных экспертов, мониторить утилизацию туш сайгаков.

Монголия впервые сообщила о вспышке чумы мелких жвачных животных в сентябре 2016 года. Тогда случаи падежа овец и коз были связаны с появлением чумы мелких жвачных животных в Китае.

В настоящее время в Монголии насчитывается 45 миллионов домашних мелких жвачных животных и они играют важнейшую экономическую и социальную роль в стране, где средства к существованию более трети населения напрямую зависят от животноводства.

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Комментарии (1)
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bokish
13:26, 09 февраля 2017
А где защитники животных? Ауууу.
кто есть кто
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
Бейшеев Кубат Тологонович
и.о. генерального директора ОАО «Учкун»
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