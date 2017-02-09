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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Избирательная кампания в Туркменистане проходит в спокойной атмосфере и на высоком организационном уровне, - Миссия наблюдателей от СНГ
CA-NEWS (TM) - Миссия наблюдателей от СНГ опубликовала промежуточный отчёт о мониторинге президентской избирательной кампании в Туркменистане, сообщает госинформагентство страны.

По мнению Миссии, избирательная кампания в Туркменистане проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции, в корректной форме и на высоком организационном уровне.

Свои окончательные выводы и оценки Миссия изложит в итоговом документе по результатам мониторинга выборов.

В составе Миссии аккредитованы 73 наблюдателя, представляющих Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств.

Среди наблюдателей - депутаты национальных парламентов, председатели и члены центральных избирательных комиссий стран Содружества, представители дипломатического корпуса.

Миссия приступила к мониторингу избирательной кампании 25 января 2017 года. На долгосрочной основе работают 10 наблюдателей.

На пост президента Туркменистана претендуют девять кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно новоиспеченной Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 г., сроки президентских полномочий увеличены с 5-ти до 7-ми лет, а кроме этого снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Выборы пройдет 12 февраля текущего года.

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