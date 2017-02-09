В Лондоне признали возможность судить Ильяса Храпунова по делу БТА-Банка

- Апелляционный суд Лондона вынес решение в пользу БТА Банка по делу об обвинении Ильяса Храпунова в сговоре с Мухтаром Аблязовым. Дело касается сокрытия активов беглого экс-главы банка с целью нарушения судебного приказа об их заморозке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на решение суда.

Сообщается, что судьи должны были решить вопрос о том, можно ли судить в Англии Ильяса Храпунова, проживающего в Швейцарии. Иск был подан 17 июля 2015 года. Основываясь на положениях Луганской конвенции, судьи первой инстанции признали подсудность Храпунова в Англии как "в месте событий, приведших к возникновению ущерба". Но это решение касается только событий в период с февраля 2009 по 16 февраля 2012 года.

Однако представители БТА Банка не согласились с решением ограничить юрисдикцию английского суда в отношении совершенных нарушений этим временным периодом и оспорили решение. В свою очередь, в решении апелляционного суда было отмечено, что, согласно имеющимся доказательствам, соглашение между Храпуновым и Аблязовым было достигнуто примерно в 2009 году в Англии, на, как минимум, на одной или большем количестве личных встреч, или в ходе телефонных переговоров, или же во время переписки. Также было подчеркнуто, что Храпунов не предоставил никаких доказательств, опровергающих эти обвинения.

Отметим, что статья 5 (3) Луганской конвенции, оговаривающая "место события", приведшего к возникновению ущерба, должна относиться к подходящему юридическому событию, в ходе которого возникла ответственность, согласно национальному законодательству. Судом был сделан вывод, что ответственность Храпунова и Аблязова в результате их действий, направленных на исполнение плана нарушить судебный приказ о заморозке активов, может совсем не зависеть от того, давал ли Аблязов Храпунову дальнейшие инструкции после заключения соглашения. На этом фокусировался предыдущий суд, изучая вопрос местонахождения Аблязова после того, как он покинул Англию в феврале 2012 года, избегая тюремного срока за неуважение к суду. В результате апелляционный суд удовлетворил жалобу БТА на основании положений статьи 5(3) Луганской конвенции. Ильясу Храпунову отказали в его жалобе.

Напомним, Аблязов обвиняется в хищении средств из БТА Банка. Он проживал в Великобритании с 2009 по 2012 год. После побега из Великобритании Аблязов был задержан во Франции в 2013 году, где ожидал решения по экстрадиции. 9 декабря 2016 года Государственный совет Французской Республики (высшая административная инстанция) отменил решение премьер-министра Франции о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу Российской Федерации и освободил его из-под ареста.

В свою очередь национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана вызывает Мухтара Аблязова в Астану на допрос.



