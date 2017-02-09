В Ташкенте произошёл крупный пожар на строительном рынке, сгорели 10 магазинов

- В результате произошедшего сегодня крупного пожара на строительном рынке Джами сгорело свыше 10 магазинов, сообщает Podrobno.uz с места событий.

По данным РИА Новости, пожар произошёл 8 февраля в 15.30. Очевидцы пожара сообщили в соцсетях, что в результате пожара сгорели магазины по продаже изделий из пластика и ДСП.

Как сообщил Podrobno.uz , пожар ликвидирован, в тушении пожара принимали участие три пожарных расчета. Территория, прилегающая к рынку, залита водой и пожарной пеной. Рядом со сгоревшими магазинами собралась большая толпа зевак, а также милиция и пожарные. Владельцев магазинов уже допустили в помещения, они начали постепенно выносить оставшиеся в целости товары.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электропроводке.

Напомним, что 7 февраля в Ташкенте буквально дотла выгорел популярный кыргызский арт-ресторан "Манас".