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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте произошёл крупный пожар на строительном рынке, сгорели 10 магазинов
CA-NEWS (UZ) - В результате произошедшего сегодня крупного пожара на строительном рынке Джами сгорело свыше 10 магазинов, сообщает Podrobno.uz  с места событий.

По данным РИА Новости, пожар произошёл 8 февраля в 15.30. Очевидцы пожара сообщили в соцсетях, что в результате пожара сгорели магазины по продаже изделий из пластика и ДСП.

Как сообщил Podrobno.uz , пожар ликвидирован, в тушении пожара принимали участие три пожарных расчета. Территория, прилегающая к рынку, залита водой и пожарной пеной. Рядом со сгоревшими магазинами собралась большая толпа зевак, а также милиция и пожарные. Владельцев магазинов уже допустили в помещения, они начали постепенно выносить оставшиеся в целости товары.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электропроводке.

Напомним, что 7 февраля в Ташкенте буквально дотла выгорел популярный кыргызский арт-ресторан "Манас".

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