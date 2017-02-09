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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Ученые определили, что мумия в «кроссовках Adidas», найденная в Монголии и относящаяся к IX-X векам Кыргызского каганата, принадлежала к элите

CA-NEWS (MNG) - Ученые определили, что мумия женщины, найденная в Монголии и относящаяся к IX-X векам Кыргызского каганата, принадлежала к элите, сообщает монгольский портал Gogo.

«Мы очень благодарны Центру культурного наследия за предоставленную нам возможность. Мы пришли к выводу, что найденная монгольскими археологами в ходе раскопок в одном из древних горных захоронений в местности Борт багийн Үзүүрт гялан, мумия была из элиты, потому что ее одежда и вещи в гробнице были изящны, имели ценность, а также были высокого качества. Даже ее ботинки были украшены железом и бронзой. Ее пальто было из меха, а снаружи отделано кожей. Мы действительно удивлены тем, что мумия очень хорошо сохранилась», - сказал историк искусства Себахаттин Кутук (Sebahattin Kutuk на фото).

ученый1

Команда монгольских и турецких исследователей взяла 9 образцов от этой находки и отправили для анализа в США. В полученных результатах говорится, что мумифицированное человеческое тело, которое было завернуто в войлок, относится к IX-X векам Кыргызского каганата.

Справка: в IX веке кыргызами, одним из многочисленных тюркских племён Центральной Азии, было создано огромное государство, простиравшееся от Енисея до Восточного Туркестана и от Иртыша до Керулена. В мировой и тюркской историографии оно известно как Кыргызский (Енисейский) каганат. Предположительно предки кыргызов проживали на территории Джунгарии и северо-запада Монголии к югу от Алтая.

*красным отмечено место археологической находки

карта могилы1

карта могилы2 

Руководитель культурного центра, расположенного в Улан-Баторе Г.Энкхбат (G.Enkhbat на фото) рассказал, что рост мумии, которая хранится в холодильной камере составляется 165 см.

«Мы сделали мумии МРТ, чтобы определить причину смерти», - отметил он.

По словам руководителя центра, женщина была похоронена на высоте 2,803 метров, в 3-х метровой яме, в районе с низким уровнем влажности, где есть хорошая продуваемость. «Толстый слой фекалий мышей на поверхности могилы, предотвратил ее загрязнение. Если бы могила была покрыта пылью, она бы не сохранилась так хорошо», - подчеркнул Энкхбат.

ученый2

Министерство образования, культуры и науки Монголии, губернатор аймака Ховд и центр культурного наследия потратили на восстановление захоронения 8 миллионов тугриков (более $3 тыс.).

Археологи также обнаружили более 40 артефактов в древнем захоронении: седло, узду, глиняную вазу, деревенную чашу, корыто, железный котел или казан, цельные останки лошади, четыре разные дээли (монгольская национальная одежда). Там же присутствовали подушки, баранья голова и войлочная дорожная сумка, в которой была целая спина овцы, кости козы и маленькая кожаная сумка для чашки. В захоронении также была обнаружена лошадь 4-8 лет, которая сознательно была принесена в жертву.

На ногах мумии находилась обувь, которую пользователи Сети приняли за кроссовки фирмы «Адидас». Некоторые интернет-юзеры предположили, что обувь является доказательством путешествий во времени.

В свою очередь, директор музея города Ховд, расположенного в Монголии, сообщил, что данные «кроссовки» не имеют ничего общего с современной спортивной обувью, а являются национальной тюркской обувью тех времен.

Также мужчина сообщил, что мумифицированное тело женщины будет выставлена для посетителей в Национальном музее Монголии с 18 февраля.

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Комментарии (5)
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mulycha
13:48, 09 февраля 2017
В Казахских летописях сохранились записи о далекой стране, Казахи называли ее Жапанда (Жапан - где-то далеко). Так появилась Жанония (Япония).

Слово "Йогурт" произошло от казахского слова "Уйыган курт".

Казахский род албаны основали в Европе город и назвали его - "Барыс елi" (народ произошедший от Барса) Так появилась Барселона.
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mulycha
13:42, 09 февраля 2017
Далее известная древняя легенда о путешествиях братьев Оракбая и Паракбая, которые основали южноамериканские государства Уругвай и Парагвай 

Аргентина

Присутствие казахских корней еще более специфически отражено в названии соседней страны - Аргынтины. По звучанию этого слова можно сделать однозначный вывод о том, в честь какого из казахских родов была названа местность. Причем с очень большой степенью точности. 

Но это еще не все. Изыскания продолжаются, и следующий этап охватит и Центральную Америку. Так, еще предстоит исследовать историческую роль ранее неизвестного Сал-батыра, в честь которого названа и страна Сальвадор и даже столица этой страны. 

Дебилизм страны зомбированный телеканалом "ХАБАР" зашкаливает все разумные рамки!
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mulycha
13:31, 09 февраля 2017
Дальше казахи поплыли на британские острова, высадились а там сидить горбатая девченка, спросили как зовут? -Таня, стех пор это госсударство называется Белi букiр Таня (Великобритания)

Тьфу. мамбетство.
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vospitatel
13:24, 09 февраля 2017
Цитата: ss_bagysh 13:21, 09.02.2017
Кыргызпатент! Подайте в суд на "Адидас" за использование нашего бренда.
И еще к туркам, за то что они считают Кыргызский каганат тюркским!
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ss_bagysh
13:21, 09 февраля 2017
Кыргызпатент! Подайте в суд на "Адидас" за использование нашего бренда.
кто есть кто
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
Бейшеев Кубат Тологонович
и.о. генерального директора ОАО «Учкун»
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