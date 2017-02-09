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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Следственного комитета России: Каждый день выявляются все новые и новые «группы смерти» в соцсетях
CA-NEWS (CA) - бастрыкинГлава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин по итогам личного приема граждан предложил выработать меры противодействия детским суицидам в социальных сетях в интернете. «Эта проблема действительно существует. На нее нельзя закрывать глаза. В ходе приема принято решение подготовить соответствующие обращения в адрес высшего руководства страны и руководителей компетентных органов с просьбой совместно выработать необходимые меры реагирования и противодействия по данной проблеме»,— написал он на своей странице в Facebook.

Бастрыкин отметил, что сегодня все большую опасность стали представлять «игры на выживание» или «игры на вымирание», проводящиеся в интернете создателями так называемых «групп смерти». «Каждый день сотрудниками Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации выявляются все новые и новые сообщества, которые ставят своей целью уничтожение молодежи»,— цитирует его "КоммерсантЪ".

По данным Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)  в соцсети Instagram растет интерес к «группам смерти», с начала февраля в социальной сети появилось 45 тыс. постов с характерными хештегами.

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Предыдущий всплеск интереса к «группам смерти» произошел в январе 2017 года в сети «ВКонтакте», констатирует РОЦИТ. Организация пожаловалась администрации социальной сети и 6 февраля «ВКонтакте» заблокировала и удалила теги групп, сообщает РОЦИТ. «Группами смерти» посвященные суицидальной тематике сообщества ранее назвала «Новая газета». Администраторы таких групп приглашали подростков поучаствовать в игре, в финале которой участники якобы должны были покончить с собой.

О «группах смерти» «ВКонтакте» было известно и раньше, говорит пресс-секретарь социальной сети Евгений Красников. По его словам, такие закрытые группы были популярны еще в «Живом журнале», после чего ввиду большей аудитории группы мигрировали в сеть «ВКонтакте». «Текст ''Новой газеты'' не открыл компании глаза на проблему, но помог бороться с этим явлением, потому что стали известны конкретные хештеги, сообщества и пользователи», констатирует он. Сейчас нежелательный контент блокируется по жалобам пользователей и Роскомнадзора, а также по результатам собственного мониторинга «ВКонтакте».

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