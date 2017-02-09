В Самарканде состоялся суд над организаторами ослиного могильника

CA-NEWS (UZ) - В Самаркандском районном суда по уголовным делам рассмотрено дело по организации ослиного могильника, обнаруженного в прошлом году в пригороде Самарканда, сообщает nuz.uz.

Согласно материалам дела, мясо ослов, чьи останки были обнаружены в могильнике, не использовалось в каких либо целях.

В «бизнесе» были задействованы пятеро жителей Самаркандской области. Как выяснилось, один из них: Шохрух Алибеков, в Малайзии познакомился с жителем города Андижана Азизбеком Рахмоновым. Его новый знакомый предложил поставлять ему за определенную сумму шкуры ослов. Он дал согласие на такое сотрудничество.

Ш.Алибеков создал группу для налаживания нового для себя вида бизнеса и привлек туда своих знакомых: Даврона Раббимова, Элбека Ибрагимова, Улугбека Тухташева и Дилшода Тухтамишева.

Подельники покупали ослов на базаре, поставляли их в махаллю Дустлик Самаркандского района, где резали из, шкуры оставляли себе, а туши бросали в ущелье и в водоем.

Тухтамишев использовал туши в качестве корма для рыб, которых выращивал в водоеме, а кости размельчал в дробилке, построенной неподалеку от ущелья и добавлял в корм для кур. Алибеков и его подельники своим необычным бизнесом, согласно делу, занимались в течение одного месяца.

24 января состоялось заседание суда. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения и на основе статьи 111 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности «Жесткое обращение с животными» наложил штраф в размере двух минимальных размеров заработной платы.

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