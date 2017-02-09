Глава Следственного комитета России обратился к руководству страны по поводу детских суицидов в соцсетях

CA-NEWS (CA) - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин по итогам личного приема граждан предложил выработать меры противодействия детским суицидам в социальных сетях в интернете.

«Эта проблема действительно существует. На нее нельзя закрывать глаза. В ходе приема принято решение подготовить соответствующие обращения в адрес высшего руководства страны и руководителей компетентных органов с просьбой совместно выработать необходимые меры реагирования и противодействия по данной проблеме», - написал он на своей странице в Facebook.

Бастрыкин отметил, что сегодня все большую опасность стали представлять «игры на выживание» или «игры на вымирание», проводящиеся в интернете создателями так называемых «групп смерти».

«Каждый день сотрудниками Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации выявляются все новые и новые сообщества, которые ставят своей целью уничтожение молодежи», - подчеркнул он.

В свою очередь, российский Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) ранее обнаружил в соцсети Instagram рост интереса к «группам смерти». По данным организации, с начала февраля в социальной сети появилось 45 тыс. постов с характерными хештегами.

Представители Instagram заявили «Коммерсантъ», что внимательно изучают подобную активность пользователей и предпримут меры по удалению такого контента. В компании подчеркнули, что недавно Instagram обновил инструменты по поддержке людей, переживающих «тяжелые времена». «Друзья и близкие, которые заметили посты такого характера, могут найти в Instagram список специальных организаций, которые смогут помочь в сложившейся ситуации», — рассказали представители Instagram.

В мае 2016 года «Новая газета» опубликовала расследование о сети закрытых групп в социальной сети «ВКонтакте», в которых детей склоняли к суициду с помощью квестов. Из материала «Новой газеты» следует, что с ноября 2015 года по апрель 2016 года до 130 несовершеннолетних пользователей, состоявших в этих группах, покончили с собой. «ВКонтакте» пообещала блокировать «суицидальные» паблики. Данная тема стала также актуальной в Казахстане и Кыргызстане.