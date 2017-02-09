РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долги
CA-NEWS (UZ) - Жители Зафарабадского района Джизакской области Узбекистана жалуются на то, что специальная группа ходит по домам местных жителей, чтобы произвести конфискацию имущества должников за газ и свет. Подобные случаи происходят и в других областях Узбекистана, передает centralasian.org.

Как рассказывает собеседник по имени Бахтияр, проживающий в Зафарабадском районе Джизакской области, пришедшая на днях в его дом вместе с видеооператором, сотрудниками милиции и прокуратуры специальная группа конфисковала его скот и телевизор в счет погашения долга за газ и электроэнергию.

Инженер службы газа Джизакской области заявил, что ранее должников за газ предупреждали, что в случае неуплаты ими долгов, их дела будут переданы в суд, а имущество – конфисковано. По его словам, в области 300 человек были привлечены к ответственности в качестве крупных должников за газ. Данное мероприятие проводится на основании постановления кабинета министров № 283, согласно которому пристав имеет право описать имущество должника для определения суммы долга.

Сотрудник службы газа Джизакской области говорит, что мероприятия по конфискации имущества должников усилились после призывов в январе этого года президента Шавката Мирзияева о применении соответствующих мер в отношении должников за газ и электроэнергию. После этого, как говорит наш собеседник, администрация Джизакской области создала специальную группу из десяти человек, которая посещает дома должников.

"В эту группу входят представители прокуратуры, милиции и суда. Они приходят в дом должника, там же прокурор возбуждает уголовное дело, суд на месте выносит решение, а затем у должника отбирают имущество, будь то телевизор или скот", – говорит инженер службы газа Джизакской области.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Сарпашев Тайырбек Дуйшекеевич
председатель Государственной регистрационной службы при Правительстве КР
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
Бейшеев Кубат Тологонович
и.о. генерального директора ОАО «Учкун»
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×