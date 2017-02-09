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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поручил увеличить объем переработки нефти
CA-NEWS (KZ) - В ходе встречи с министром энергетики Казахстана Каната Бозумбаева, глава государства Нурсултан Назарбаев дал поручение увеличить объем добываемой нефти, сообщает пресс-служба Акорды.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе встречи глава государства был проинформирован о ключевых показателях развития энергетической отрасли и дальнейших планах модернизации проектов в данном секторе. Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости реализации проектов в сфере добычи и переработки энергетического сырья.

"Начата работа по добыче нефти на Кашагане. Принято решение о расширении месторождения Тенгиз. Кроме того, решен вопрос по Карачаганаку. В этой связи необходимо увеличить объем добычи и переработки нефти. Для этого у нас проводится модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил важность проведения работ по добыче газа и газификации страны, решения вопросов строительства Балхашской ТЭС, а также приватизации объектов в сфере энергетики.

Министр энергетики доложил о перевыполнении плана по добыче энергоресурсов по отдельным показателям, а также об увеличении экспорта нефти по итогам 2016 года.

"План добычи нефти составлял 75,5 миллиона, фактический объем составил 78 миллионов тонн. Перевыполнение наблюдается и за счет добычи на Кашагане, где за прошлый год было получено около 1 миллиона тонн нефти. Увеличили экспорт нефти до 62 миллиона тонн, из которых 40 миллионов было прокачено Каспийским трубопроводным консорциумом. Впервые переработали битум на 325 тысяч тонн за счет стимулирования со стороны государства. Увеличилось производство сжиженного газа на 136 тонн", - сказал Бозумбаев.

Также министр энергетики доложил Нурсултану Назарбаеву об увеличении поставок сжиженного газа для нужд автолюбителей в результате соглашения между производителями и трейдерами, о состоянии экспорта электроэнергии, о планах по усилению геологоразведки, а также о перспективах снижения добычи урана в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке сбыта.

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