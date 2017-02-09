Информационные вбросы «стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и целых государств», - Путин

- Азия и мир, политика
- 15:03, 09 февраля 2017
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«La Stampa — пример традиционных ценностей в журналистике. Издание предоставляет слово людям с различными точками зрения, дает хорошие возможности для ведения конструктивных дискуссий», — написал Путин.
В то же время российский лидер посетовал на то, что в последние годы авторитетнейшие европейские СМИ «превратились в орудие для манипуляции общественным мнением», а информационные войны в Европе «стали повседневной реальностью». «Ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего», — отмечается в телеграмме.
Информационные вбросы, по словам Путина, «стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств».
La Stampa — ежедневная газета, являющаяся одной из старейших в Италии (выходит в печать с 1867 года). Тираж газеты составляет более 300 тыс. копий. Штаб-квартира издания располагается в Турине.
|кто есть кто
|Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь министерства здравоохранения КР
|Расов Сергей Александрович
|Кудайбергенова Индира Орозбаевна
ректор КГМА им.И.Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор