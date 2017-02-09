МИД Беларуси прокомментировал желание депутатов Армении исключить страну из ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что идеи об исключении ее из ОДКБ не имеют оснований, об этом сообщает «Белта» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства белорусского Дмитрия Мирончика.

«Участие или неучастие в Договоре о коллективной безопасности носит сугубо добровольный характер и является собственным, суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала. Предложения об исключении из ОДКБ лишены каких-либо юридических оснований», - отметил он.

Напомним, 8 февраля руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что Беларусь следует исключить из ОДКБ после экстрадиции владельца российского и израильского паспортов Александра Лапшина в Азербайджан, где ему выдвинули обвинения в связи с посещением Нагорного Карабаха.