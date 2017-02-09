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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Беларуси прокомментировал желание депутатов Армении исключить страну из ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Беларуси заявляет, что идеи об исключении ее из ОДКБ не имеют оснований, об этом сообщает «Белта» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства белорусского Дмитрия Мирончика.

«Участие или неучастие в Договоре о коллективной безопасности носит сугубо добровольный характер и является собственным, суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала. Предложения об исключении из ОДКБ лишены каких-либо юридических оснований», - отметил он.

Напомним, 8 февраля руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян заявил, что Беларусь следует исключить из ОДКБ после экстрадиции владельца российского и израильского паспортов Александра Лапшина в Азербайджан, где ему выдвинули обвинения в связи с посещением Нагорного Карабаха.

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Комментарии (1)
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motoko
16:44, 09 февраля 2017
сидит там бакиев и капает на мозг батьке
кто есть кто
Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь министерства здравоохранения КР
Расов Сергей Александрович
Кудайбергенова Индира Орозбаевна
ректор КГМА им.И.Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор
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