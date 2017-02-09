Парламент Монголии решил остановить перевод часов на зимнее время

CA-NEWS (MNG) - Парламент Монголии решил остановить перевод часов на зимнее время, сообщает портал Gogo.

Другими словами Монголия перестанет переводить стрелки часов в течение летних месяцев на один час, оставаясь на зимнем времени круглый год.

Напомним, в ночь с 30 сентября на 1 октября 2016 года часы в Монголии были переведены на час назад. Переход на так называемое зимнее время осуществляется в стране, чтобы рационально использовать дневное время суток.

Зимнее время будет действовать полгода - до 25 марта 2017 года.