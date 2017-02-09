Таджикские чиновники и дипломаты начнут изучать предмет «Школа государственности Эмомали Рахмона»

- Таджикистан, общество
- 16:14, 09 февраля 2017
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По его словам, опыт работы основателя государственности независимого Таджикистана с 1992 года по сей день является “великой школой”, которую должны изучить все госслужащие. За два десятилетия Эмомали Рахмон демонстрировал и великое искусство дипломатии, изучение которого будут полезно будущим дипломатам, считает Хомидхон Нуриддинов.
Напомним, в прошлом году в некоторых факультетах Таджикского национального университета был введен курс лекций «Эмомали Рахмон – архитектор нового государства таджиков», сообщает радио Озоди.
Эмомали Рахмон в октябре прошлого года в соответствии с новым конституционным законом был объявлен основателем независимого Таджикистана. Также было предложено выпустить купюру достоинством в 1000 сомони с портретом президента Эмомали Рахмона.
Шокирджон Хакимов, доктор юридических наук и первый заместитель Социал-демократической партии Таджикистана, считает, что введение нового предмета – это продолжение пиар-кампании по восхвалению президента местными чиновниками, которые, как обычно, не учитывают мнения известных ученых и исследователей. Часто такие инициативы имеют обратный эффект, считает он.
|кто есть кто
|Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь министерства здравоохранения КР
|Расов Сергей Александрович
|Кудайбергенова Индира Орозбаевна
ректор КГМА им.И.Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор