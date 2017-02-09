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  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские чиновники и дипломаты начнут изучать предмет «Школа государственности Эмомали Рахмона»
CA-NEWS (TJ) - “Школа государственности Эмомали Рахмона” – новый предмет под таким названием уже в этом году начнут изучать государственные служащие и будущие дипломаты Таджикистана. Работа над проектом большой группой ученых завершена и направлена в Академию наук Таджикистана, сообщил заместитель ректора Института управления при президенте Таджикистана Хомидхон Нуриддинов.

По его словам, опыт работы основателя государственности независимого Таджикистана с 1992 года по сей день является “великой школой”, которую должны изучить все госслужащие. За два десятилетия Эмомали Рахмон демонстрировал и великое искусство дипломатии, изучение которого будут полезно будущим дипломатам, считает Хомидхон Нуриддинов.

Напомним, в прошлом году в некоторых факультетах Таджикского национального университета был введен курс лекций «Эмомали Рахмон – архитектор нового государства таджиков», сообщает радио Озоди.

Эмомали Рахмон в октябре прошлого года в соответствии с новым конституционным законом был объявлен основателем независимого Таджикистана. Также было предложено выпустить купюру достоинством в 1000 сомони с портретом президента Эмомали Рахмона.

Шокирджон Хакимов, доктор юридических наук и первый заместитель Социал-демократической партии Таджикистана, считает, что введение нового предмета – это продолжение пиар-кампании по восхвалению президента местными чиновниками, которые, как обычно, не учитывают мнения известных ученых и исследователей. Часто такие инициативы имеют обратный эффект, считает он.

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