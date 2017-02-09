Узбекистан начнет масштабное выращивание сои

- На портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) опубликован проект постановления правительства Узбекистана «О мерах по выращиванию соевой культуры и полном удовлетворении потребности населения в соевом масле».

Документ предусматривает, что в 2017–2021 гг. посевные площади под сою будут поэтапно увеличиваться. За этот период в качестве основной культуры под нее могут отдать всего 92 266 гектаров полей, а в качестве культуры вторичной посадки ее высадят на 40 557 гектарах, сообщает "Норма".

Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству юстиции и другим ведомства будет поручено в месячный срок определить площади посадки сои в разрезе фермерских хозяйств и контуров, а также специализированные фермерские хозяйства по выращиванию сои, заключить и провести регистрацию договоров контрактации на выращивание сои между фермерскими хозяйствами и масложировыми предприятиями.

В стране за 2 месяца разработают рекомендации по агротехнике размещения и уходу за сортами сои, подходящими к земельно-климатическим условиям территорий республики, а также совместно с органами государственной власти на местах проведут практические учебные семинары для фермеров.

К финансированию масштабного проекта будут привлечены коммерческие банки. Они выделят масложировым предприятиям льготные кредиты по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ в общем объеме 36,551 млрд. сумов (более $5,3 млн по рыночному курсу). Эти деньги будут выплачены фермерским хозяйствам в качестве авансовых платежей до марта 2017 года.