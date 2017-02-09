В Самаре задержали граждан Узбекистана, "прикативших" в Россию с поддельными документами на снегоходе

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали очередных нелегальных мигрантов из Узбекистана, сообщили в ведомстве.

В ноябре 2016 г. из Узбекистана они приехали в Уральск в Казахстан, там получили "липовые" документы с необходимыми штампами о пересечении границы с Россией. А в ночь с 5 на 6 января их на снегоходе перевезли из Казахстана в Оренбургскую область России. На данный момент известно, что границу иностранцы пересекли в районе пос. Каменное. В заранее условленном месте их ждал автомобиль, они пересели туда и поехали в пос. Алексеевка Кинельского района Самарской области, где их задержали сотрудники УФСБ региона.

Всего в руки силовиков попали четверо нелегалов с поддельными документами, каждому из них въезд в Россию был ранее запрещен. Потому и пришлось им платить за возможность подзаработать в РФ от $1000 до $1500 с человека.

Организатором "переброса" узбеков в Россию был некий Павел, но он остался в Казахстане, а потому пока не задержан.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору". Нелегалам грозит до шести лет лишения свободы с последующей депортацией.

Ранее, в Самарской области сотрудники УФСБ России задержали восемь узбеков — нелегалов. Изначально их было девять человек. Шли они пешком из Узбекистана через Казахстан до России. Потом ночью перешли границу, проникли на территорию Оренбугской области, где их подобрали два автомобиля и доставили в Самару, здесь нелегальным мигрантам должны были сделать поддельные документы.

Так как шли они по ночам в январские морозы, один из мигрантов замерз в районе российской границы, его нашли пограничники с собаками. Остальные доехали до Самары, но были в очень плохом состоянии. Здесь их задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. В отношении всех шестерых было возбуждено уголовное дело.