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  9 февраля 2017
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97% узбекистанцев поддерживают инициативу президента об увековечении памяти Ислама Каримова, - опрос

CA-NEWS (UZ) - Центр «Ижтимоий фикр» провел экспресс-опрос, нацеленный выявить общественное мнение по поводу мер, применяемых в стране по увековечению памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова по инициативе главы государства Шавката Мирзиёева, сообщает ИА "Жахон".

Экспресс-опрос общественного мнения показал, что 72,3% респондентов хорошо знают о постановлении руководителя страны «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова». 26,5 % ответили, что знают об этом в общих чертах.

Опрос показал, что 97,1% полностью поддерживают и разделяют инициативу главы государства об увековечении памяти первого Президента. О решениях и положениях постановления они говорили с воодушевлением, особенно выделяя установку памятников Исламу Каримову в столице, Самарканде и Карши, а также присвоение его имени ряду важнейших для страны объектов, организацию Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова, отмечает издание.

Респондентов также предложили в каждом городе республики необходимо назвать одну из улиц именем Ислама Каримова, учредить специальный грант для лучших предпринимателей и фермеров имени первого президента, высказаны мнения об организации учебного курса в образовательных учреждениях, где изучалась бы жизнь, государственная деятельность основателя независимости Родины.

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