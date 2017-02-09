Узбекско-чешский бизнес форум и кооперационная биржа прошли в Ташкенте

- Сегодня, 9 февраля, в Ташкенте состоялись Узбекско-Чешский бизнес-форум и двусторонние переговоры представителей бизнес-кругов двух стран, сообщила Торгово-промышленная палата РУз.

Во время деловой встречи были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества по укреплению взаимодействия между предпринимателями двух стран.

Регулярно проводятся заседания узбекско-чешской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству (последнее 7-ое заседание состоялось в октябре 2013 года в Ташкенте). По итогам мероприятия достигнуты договоренности по наращиванию взаимной торговли, реализации проектов в фармацевтической, химической и текстильной отраслях, по переработке сельхозпродукции, в сфере туризма и др.

В настоящее время двусторонняя торговля характеризуется следующими показателями: за 2016г. (январь-июнь) объем взаимной торговли составил $36,2 млн., в т.ч. экспорт – $7,3 млн., импорт – $47,5 млн.

Основные позиции экспорта: транспортные услуги (25,1%), хлопчатобумажные ткани (61,4%), электрическое оборудование (10,2%), цемент (2,5%) и др.

Импорт: шины (28,6%), механическое оборудование (28,2%), фармацевтические продукты (14,5%), изделия из пластмассы (7,2%), электрическое оборудование (6,8%), сахар и кондитерские изделия (2,1%).

В настоящее время в Узбекистане функционируют 18 предприятий с участием чешского капитала, в том числе 7 - со 100% иностранным капиталом, 12 – СП, аккредитованы представительства 6 чешских фирм и компаний.