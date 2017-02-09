РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекско-чешский бизнес форум и кооперационная биржа прошли в Ташкенте
CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 9 февраля, в Ташкенте состоялись Узбекско-Чешский бизнес-форум и двусторонние переговоры представителей бизнес-кругов двух стран, сообщила Торгово-промышленная палата РУз.

Во время деловой встречи были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества по укреплению взаимодействия между предпринимателями двух стран.

Регулярно проводятся заседания узбекско-чешской Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству (последнее 7-ое заседание состоялось в октябре 2013 года в Ташкенте). По итогам мероприятия достигнуты договоренности по наращиванию взаимной торговли, реализации проектов в фармацевтической, химической и текстильной отраслях, по переработке сельхозпродукции, в сфере туризма и др.

В настоящее время двусторонняя торговля характеризуется следующими показателями: за 2016г. (январь-июнь) объем взаимной торговли составил $36,2 млн., в т.ч. экспорт – $7,3 млн., импорт – $47,5 млн.

Основные позиции экспорта: транспортные услуги (25,1%), хлопчатобумажные ткани (61,4%), электрическое оборудование (10,2%), цемент (2,5%) и др.

Импорт: шины (28,6%), механическое оборудование (28,2%), фармацевтические продукты (14,5%), изделия из пластмассы (7,2%), электрическое оборудование (6,8%), сахар и кондитерские изделия (2,1%).

В настоящее время в Узбекистане функционируют 18 предприятий с участием чешского капитала, в том числе 7 - со 100% иностранным капиталом, 12 – СП, аккредитованы представительства 6 чешских фирм и компаний.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь министерства здравоохранения КР
Расов Сергей Александрович
Кудайбергенова Индира Орозбаевна
ректор КГМА им.И.Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×