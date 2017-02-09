В Уральске после уличной драки заживо сожгли мужчину

CA-NEWS (KZ) - В Уральске на 18 и 20 лет осудили двух мужчин за убийство человека и кражу из продуктового магазина, сообщают казахстанские сми.

По данным сми, инцидент произошел 22 августа 2016 года вблизи магазина "Руслан" в центре Уральска.

Нетрезвые 23-летний Алексей Калашников и его отчим, 33-летний Алексей Хватов, встретили Берика Иманова с его знакомой Бирюковой. Между мужчинами завязалась ссора. Хватов ударил Иманова стеклянной бутылкой по голове, после чего Иманову удалось убежать. Хватов с Калашниковым, Бирюковой и еще одним приятелем продолжили распивать спиртное, а потом мужчины решили все-таки найти Иманова и наказать за то, что тот якобы обидел мать Калашникова.

Они пришли домой к Иманову. Мужчина спал во дворе. Хватов и Калашников стали его избивать, потом оттащили в сарай и сожгли заживо. После чего скрылись с места преступления. Соседи Иманова, увидев пожар из окна своего дома, вызвали полицию и скорую помощь. Иманов от полученных ожогов, не совместимых с жизнью, скончался в больнице 23 августа 2016 года. Стоит отметить, что через некоторое время после убийства, в ночь на 3 октября 2016 года, Калашников совершил кражу из продуктового магазина в селе Мичурино на сумму свыше $450.

В результате, Хватова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 УК РК "Убийство", и назначили ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему было назначено принудительное лечение от алкоголизма. Калашников признан виновным по двум статьям - 99 УК РК "Убийство" и 188 УК РК "Кража". В совокупности ему назначили срок в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как стало известно, ранее 23-летний Калашников был трижды судим по статьям 181 УК РК "Вымогательство", 257 УК РК "Хулиганство" и 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".