Все въезжающие в Китай иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев

CA-NEWS (CA) - Власти Китая начнут собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение министерства общественной безопасности КНР.

По заявлению министерства, сдавать отпечатки будут все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет.

Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун). Там она начнет работать с 10 февраля.

После этого процедура постепенно начнет проводиться в остальных аэропортах страны, добавили в министерстве. Там отметили, что такой шаг позволит усилить иммиграционный контроль и повысить его эффективность.