Во Франции произошел взрыв на АЭС

CA-NEWS (CA) - На АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции произошел взрыв. Сообщается, что несколько человек получили легкие ранения, сообщает Би-би-си.

Угрозы выброса радиоактивных веществ нет, экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится, заявляют местные власти.

По предварительным данным, взрыв произошел в машинном зале станции.

Власти подчеркивают, что взрыв, хотя и является серьезным техническим происшествием, но не относится к разряду «ядерных инцидентов».

АЭС «Фламанвиль» находится в ведении французской государственной компании Électricité de France - крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.

Станция была построена в 1980-е годы. Она имеет два ядерных реактора мощностью 1300 мегаватт каждый. В настоящее время во Фламанвиле ведется строительство еще одного реактора.