Во Франции произошел взрыв на АЭС

- Азия и мир, происшествия
- 17:49, 09 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - На АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции произошел взрыв. Сообщается, что несколько человек получили легкие ранения, сообщает Би-би-си.
Угрозы выброса радиоактивных веществ нет, экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится, заявляют местные власти.
По предварительным данным, взрыв произошел в машинном зале станции.
Власти подчеркивают, что взрыв, хотя и является серьезным техническим происшествием, но не относится к разряду «ядерных инцидентов».
АЭС «Фламанвиль» находится в ведении французской государственной компании Électricité de France - крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.
Станция была построена в 1980-е годы. Она имеет два ядерных реактора мощностью 1300 мегаватт каждый. В настоящее время во Фламанвиле ведется строительство еще одного реактора.
|кто есть кто
|Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь министерства здравоохранения КР
|Расов Сергей Александрович
|Кудайбергенова Индира Орозбаевна
ректор КГМА им.И.Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор