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  9 февраля 2017
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В Сети набирают популярность фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке

CA-NEWS (CA) - В Сети набирают популярность фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин, сообщает британское издание Mirror.

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Пользователи предполагают, что тигров откормили по случаю китайского Нового года. Другие выразили озабоченность по поводу лишнего веса у зверей.

Однако смотрители зоопарка уверяют, что животные набирают вес, чтобы адаптироваться к суровой зиме, когда температура опускается ниже 20С. Весной они вновь придут в форму, отмечают в зоопарке.

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Президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс (Will Travers) отметил, что категорически не согласен с сотрудниками китайского зоопарка, сообщает британское издание Metro.

«Тигры страдают ожирением, что свидетельствует о неуместном и неестественном для них питании. На мой взгляд, это совсем не смешно и не мило. Этим животным плохо», — заявил он.

В зоопарке обитают почти 800 амурских тигров, которые находятся на грани исчезновения.

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