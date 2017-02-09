- Азия и мир, общество
- 18:08, 09 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - В Сети набирают популярность фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин, сообщает британское издание Mirror.
Пользователи предполагают, что тигров откормили по случаю китайского Нового года. Другие выразили озабоченность по поводу лишнего веса у зверей.
Однако смотрители зоопарка уверяют, что животные набирают вес, чтобы адаптироваться к суровой зиме, когда температура опускается ниже 20С. Весной они вновь придут в форму, отмечают в зоопарке.
Президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс (Will Travers) отметил, что категорически не согласен с сотрудниками китайского зоопарка, сообщает британское издание Metro.
«Тигры страдают ожирением, что свидетельствует о неуместном и неестественном для них питании. На мой взгляд, это совсем не смешно и не мило. Этим животным плохо», — заявил он.
В зоопарке обитают почти 800 амурских тигров, которые находятся на грани исчезновения.
|кто есть кто
|Кийизбаева Жазгуль Ильичевна
статс-секретарь министерства здравоохранения КР
|Расов Сергей Александрович
|Кудайбергенова Индира Орозбаевна
ректор КГМА им.И.Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор