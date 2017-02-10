Авиасообщение между Душанбе и Ташкентом возобновится 10 февраля

- Узбекистан, общество
- 8:20, 10 февраля 2017
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- Обновлено: 9:05, 10 февраля 2017
На первый за последние четверть века рейс Душанбе-Ташкент продано всего 20 билетов. Но, по словам Джамили Хусейновой, пресс-секретаря международного аэропорта Душанбе (МАД), в салоне рядом с пассажирами будут руководители Министерства транспорта Таджикистана, авиакомпании “Сомон Эйр”, международного аэропорта Душанбе и журналисты.
Джамиля Хусейнова сообщила, что самолет авиакомпании “Сомон Эйр” вылетит из Душанбе в 10 часов утра 10 февраля и через 45-50 минут приземлится в аэропорту Ташкента. Обратный вылет в Душанбе назначен на 18.00 вечера и это, как пояснила наша собеседница, связано со встречами членов таджикской делегации с узбекскими коллегами.
Напомним, авиакомпания "Сомон Эйр" 1 февраля сообщила о начале продажи билетов по маршруту Душанбе-Ташкент. В пресс-релизе авиакомпании было сказано, что "Сомон Эйр" до окончания зимнего сезона намерена осуществить полеты в Ташкент раз в неделю – по понедельникам, в летнем сезоне же ожидается увеличение частоты рейсов до двух в неделю – по понедельникам и четвергам.
Точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, была определена в конце прошлого года, по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном в городе Душанбе.
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депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
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