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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Авиасообщение между Душанбе и Ташкентом возобновится 10 февраля
CA-NEWS (UZ) - В пятницу, 10 февраля, лайнер авиакомпании «Сомон Эйр» совершит первый полет из Душанбе в Ташкент. Авиасообщение между столицами двух соседних государств было прекращено в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война.

На первый за последние четверть века рейс Душанбе-Ташкент продано всего 20 билетов. Но, по словам Джамили Хусейновой, пресс-секретаря международного аэропорта Душанбе (МАД), в салоне рядом с пассажирами будут руководители Министерства транспорта Таджикистана, авиакомпании “Сомон Эйр”, международного аэропорта Душанбе и журналисты.

Джамиля Хусейнова сообщила, что самолет авиакомпании “Сомон Эйр” вылетит из Душанбе в 10 часов утра 10 февраля и через 45-50 минут приземлится в аэропорту Ташкента. Обратный вылет в Душанбе назначен на 18.00 вечера и это, как пояснила наша собеседница, связано со встречами членов таджикской делегации с узбекскими коллегами.

Напомним, авиакомпания "Сомон Эйр" 1 февраля сообщила о начале продажи билетов по маршруту Душанбе-Ташкент. В пресс-релизе авиакомпании было сказано, что "Сомон Эйр" до окончания зимнего сезона намерена осуществить полеты в Ташкент раз в неделю – по понедельникам, в летнем сезоне же ожидается увеличение частоты рейсов до двух в неделю – по понедельникам и четвергам.

Точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, была определена в конце прошлого года, по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном в городе Душанбе.

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