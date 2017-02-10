Видеорепортаж: Как сделать невозможное – купить доллары в Узбекистане
- Узбекистан, общество
- 8:41, 10 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Уже 4 года в Узбекистане почти невозможно купить наличную валюту: это делается только через конверсионную карту и при обосновании банку цели поездки.
Причин зачисления долларов или евро на карту только две: лечение или учеба за границей. Но даже и в этом случае банк переведет лишь $200-300. Репортаж об этом представлен проектом "Настоящее время".
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