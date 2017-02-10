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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Видеорепортаж: Как сделать невозможное – купить доллары в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Уже 4 года в Узбекистане почти невозможно купить наличную валюту: это делается только через конверсионную карту и при обосновании банку цели поездки.

Причин зачисления долларов или евро на карту только две: лечение или учеба за границей. Но даже и в этом случае банк переведет лишь $200-300. Репортаж об этом представлен проектом "Настоящее время".

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