Видеорепортаж: Как сделать невозможное – купить доллары в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Уже 4 года в Узбекистане почти невозможно купить наличную валюту: это делается только через конверсионную карту и при обосновании банку цели поездки.

Причин зачисления долларов или евро на карту только две: лечение или учеба за границей. Но даже и в этом случае банк переведет лишь $200-300. Репортаж об этом представлен проектом "Настоящее время".