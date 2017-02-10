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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Более 5 тысяч паломников из Узбекистана совершат хадж этой весной

CA-NEWS (UZ) - Общее количество узбекистанцев, которые посетят мусульманские святыни в весенний сезон этого года составит 5 350 человек, сообщила пресс-служба Комитета Узбекистана по делам религий.

Для отправления и встречи паломников традиционно на места будут привлечены сотрудники Комитета по делам религий, Управления мусульман Узбекистана, другие относящиеся ведомства и организации. Каждая группа паломников в весенний сезон "Умра-2017" будет находится в Саудовской Аравии по 10 дней.

В Медине паломники будут находиться в гостинице “Нур аль-Мавадда” 4 дня, в 150 метрах от святыни. В этом городе они посетят мечеть Пророка Мухаммеда, его могилу и другие мусульманские исторические достопримечательности.
После наши паломники переедут в Мекку, где и будет совершаться основное паломничество – Умра.

Гостиница в Мекке “Абрадж Кисва” располагается в 500-600 метрах от мекканской мечети, в которой наши паломники будут находиться 6 дней.
Для оказания услуг соотечественникам на местах привлечены рабочая группа в составе 8 человек служащих, 27 врачей и 8 повара.

Отправка паломников запланирована с 20 февраля до 1 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что с этого года ежегодная квота на хадж для паломников Узбекистана выросла с 5,2 тыс. до 7,2 тыс. человек.

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