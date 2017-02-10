МВД Узбекистана устанавливает причины пожаров в ресторане «Манас» и на строительном рынке в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - На этой неделе, 7 февраля, произошёл пожар в кафе-ресторане «Manas» принадлежащий ООО «Mangit-Art» расположенном в Яккасарайском районе г. Ташкента. Огнём уничтожены строительные конструкции и имущество на площади 380 кв. метров. Также от перехода огня пострадали строительные конструкции крыши соседнего здания ООО «Паризод» на площади 370 кв. метров, сообщила пресс-служба ГУПБ МВД РУз.

По факту пожара проводится доследственная проверка, причина пожара устанавливается.

Днём позже, 8 февраля, произошёл пожар на строительном рынке, известном как "Джами" и расположенном в Алмазарском районе Ташкента. Огнём уничтожены строительные изделия и материалы, конструкции крыши и потолка магазинов №№ 6, 7 и 8 на общей площади 100 кв. метров.

По факту пожара также проводится доследственная проверка, причина пожара устанавливается, отметили в МВД.

Напомним, что по сообщениям очевидцев, в обоих пожарах обошлось без человеческих жертв.