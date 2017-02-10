Новый глава ЦРУ приехал в Турцию с первым международным визитом

CA-NEWS (CA) - Назначенный Дональдом Трампом новый глава ЦРУ Майк Помпео прилетел в Турцию со своим первым зарубежным визитом. Как сообщает Би-би-си, в Турции ожидают более тесного сотрудничества с новой администрацией США в борьбе против экстремистского движения "Исламское государство".

В частности, на переговорах Майка Помпео в Анкаре, по данным турецкой прессы, будут обсуждаться совместные действия Турции и США по освобождению города Ракка, считающегося в Сирии главным оплотом "Исламского государства".

Помпео проведет консультации со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и, как ожидается, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром страны Бинали Йылдырымом.

Турецкое руководство рассчитывает на восстановление связей с Соединенными Штатами, отношение с которыми Анкара фактически заморозила в связи с позицией прежней администрации Белого дома по курдскому вопросу.

При президенте Бараке Обаме американская сторона активно помогала сирийским курдам, которых Турция называет террористами, а также отказывалась выдавать турецкого проповедника Фетхуллу Гюлена, которого руководство Турции считает организатором провалившегося в прошлом году государственного переворота.

В минувший вторник состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана, однако в официальных сообщениях о нем говорится лишь, что стороны заверили друг друга в приверженности борьбе с терроризмом.