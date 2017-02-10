РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Узбекский фильм сняли с проката из-за изображения Моргана Фримена в рекламе
CA-NEWS (UZ) - Известный американский актер Морган Фримен стал причиной запрета на показ в кинотеатрах страны узбекского фильма «Дайди» (Бродяга), сообщает Podrobno.uz.

Национальное агентство «Узбеккино» в ходе мониторинга сообщений в социальных сетях выявило факты нарушения ряда законодательных актов при рекламе художественного фильма «Дайди», снятого компанией Timur Film.

На выпущенных к фильму трейлерах, баннерах и билетах было отображено лицо известного американского актера Моргана Фримена. Его образ взят из фильма «Последние рыцари», снятого компаниями Великобритании и Южной Кореи. Однако никаких документов, дающих право на отображение лица актера, у узбекской компании не было.

Студия Timur Film для повышения спроса на свой фильм ввела в заблуждение общественность ложными сведениями о том, что будто бы заокеанская кинозвезда снялась в кинокартине и тем самым нарушила права зрителей. Несомненно, что лицо Фримена интригует зрителей и искусственно повышает интерес к фильму, особенно снятому в Узбекистане, отмечает издание.

В связи со всеми этими нарушениями действующего законодательства «Узбеккино» внесло официальное представление в Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Агентство по интеллектуальной собственности. До вынесения их вердикта дано указание приостановить показ фильма в кинотеатрах республики.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Исаков Музаффар Ахмадхожаевич
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
депутат ЖК КР VI созыва («Республика-Ата-Журт»)
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×