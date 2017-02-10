Узбекский фильм сняли с проката из-за изображения Моргана Фримена в рекламе

- Узбекистан, общество
- 9:21, 10 февраля 2017
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Национальное агентство «Узбеккино» в ходе мониторинга сообщений в социальных сетях выявило факты нарушения ряда законодательных актов при рекламе художественного фильма «Дайди», снятого компанией Timur Film.
На выпущенных к фильму трейлерах, баннерах и билетах было отображено лицо известного американского актера Моргана Фримена. Его образ взят из фильма «Последние рыцари», снятого компаниями Великобритании и Южной Кореи. Однако никаких документов, дающих право на отображение лица актера, у узбекской компании не было.
Студия Timur Film для повышения спроса на свой фильм ввела в заблуждение общественность ложными сведениями о том, что будто бы заокеанская кинозвезда снялась в кинокартине и тем самым нарушила права зрителей. Несомненно, что лицо Фримена интригует зрителей и искусственно повышает интерес к фильму, особенно снятому в Узбекистане, отмечает издание.
В связи со всеми этими нарушениями действующего законодательства «Узбеккино» внесло официальное представление в Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Агентство по интеллектуальной собственности. До вынесения их вердикта дано указание приостановить показ фильма в кинотеатрах республики.
|кто есть кто
|Исаков Музаффар Ахмадхожаевич
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
|Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
|Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
депутат ЖК КР VI созыва («Республика-Ата-Журт»)