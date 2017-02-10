С начала 2017 года в Казахстане 20 детей совершили суицид, основные причины - одиночество и конфликты с близкими

CA-NEWS (KZ) - С начала 2017 года в Казахстане покончили жизнь самоубийством 20 детей, еще 23 случая удалось предотвратить, такие данные озвучили в Министерстве образования и науки РК, сообщает Informburo.kz.

Как уточнили в ведомтсве, основные причины подросткового суицида - чувство одиночества и конфликты с близкими.

По данным ведомства, с 2014 года до начала 2017 года было закрыто более 190 подобных аккаунтов, пропагандирующих идеи суицида. С начала 2017 года заблокированы ещё порядка 40 групп. В МОН отметили, что в случае выявления влияния таких групп с детьми будет проведена работа и оказана необходимая медико-психологическая помощь.

Ведомством выработаны рекомендации по проведению информационно-разъяснительной работы среди учащихся и их родителей. В МОН рассчитывают на содействие ассоциации родителей Казахстана и других родительских сообществ.

"Мы просим уделять своим детям больше внимания, проявлять искреннюю заботу и душевную теплоту. Также родителям необходимо больше интересоваться средой общения ребёнка, кругом его интересов и увлечений", – обратились в ведомстве к родителям.

Совместно с Генеральной прокуратурой, министерствами внутренних дел, информации и коммуникаций, здравоохранения, общественными родительскими объединениями и местными исполнительными органами проводятся профилактические мероприятия по предотвращению самоубийств среди несовершеннолетних, принимаются меры по устранению условий для их возникновения.

В казахстанских школах ведётся широкомасштабная работа с подростками, к которой привлечены как психологи, так и специалисты-медики.

В Министерстве внутренних дел, в свою очередь сообщили, что ведётся мониторинг сети интернет на предмет выявления групп с идеями суицида и иной противоправной направленности. В ведомстве уточнили, что на территории Казахстана не были зарегистрированы факты самоубийств, связанных с суицидальными играми в сети. Однако в МВД не исключают роста числа детей, вовлечённых в игры, пропагандирующие суицид.

"В последнее время в социальных сетях появились группы, в которых пропагандируются идеи суицида, описываются способы совершения самоубийств. В связи с усиливающимся интересом подростков, в том числе вследствие обширного освещения в СМИ, не исключается увеличение количества детей, вовлечённых в подобные игры", – говорится в ответе на официальный запрос редакции informburo.kz.

В МВД отметили, ссылаясь на информацию из открытых источников, что первые группы с такими идеями появились в России и распространились в популярной сети "ВКонтакте". Ссылки на эти группы также распространяются среди пользователей Instagram и так далее. Действия создателей групп, по данным правоохранительных органов, могут быть квалифицированы по статье 105 части 3 УК РК "Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путём угроз, совершённые в отношении несовершеннолетних".

По данным МВД, в 2016 году в Казахстане расследовано девять уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних. Однако каких-либо сведений о влиянии социальных сетей на их поведение не было получено.

Сотрудники МВД обратились к родителям и педагогам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах распространения идей суицида. В ведомстве отметили, что по каждому факту будет проводиться тщательное расследование. Правоохранительные органы также просят граждан особо обращать внимание на страницы, группы в социальных сетях, где зарегистрированы дети, и предоставлять всю имеющуюся по ним информацию.