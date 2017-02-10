Жертвами авиаудара ВВС России в Сирии стали трое турецких военных, Москва выразила соболезнования

CA-NEWS (CA) - Непреднамеренный удар российской военной авиации в ходе операции по борьбе с боевиками «Исламского государства» в Сирии унес жизни трех турецких военных, ранения получили еще 11, передает Reuters со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

Российские официальные лица выразили соболезнования в связи со случившимся, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлёкшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин сообщил Эрдогану, что военные Турции погибли в результате несогласованности координат при нанесении ударов российской авиации по боевикам, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщил, что начальники генеральных штабов России и Турции договорились о более тесной координации совместных действий, а также обмене информацией об обстановке на земле.

Россия и Турция были посредниками в организации мирных переговоров представителей оппозиции, воюющей с силами президента Сирии Башара Асада, и делегации Дамаска, прошедших в столице Казахстана в январе, сообщает агентство.

Как сообщает Reuters, тем не менее Россия и Турция по-прежнему расходятся по поводу фундаментальных положений, таких как судьба Асада - сохранение за ним власти или отставка как часть процесса сирийского примирения.

По данным турецкого агентства Dogan, с августа, когда Турция развернула наземные операции в Сирии, там погибли 66 турецких военнослужащих.