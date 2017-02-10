Президент Узбекистана подписывает указ за указом, но у государства нет механизмов для их исполнения, - эксперты

- После смерти Ислама Каримова прошло менее полугода, а новый президент Узбекистана уже успел войти во вкус власти и подписывает указ за указом. Ждать ли в республике реформ? На этот вопрос пытались ответить эксперты в материале "Немецкой волны" (DW) "Перестройка" по-ташкентски - стратегия Шавката Мирзиёева".

За несколько месяцев президентства Шавкат Мирзиёев успел дать обозревателям надежду на то, что в Узбекистане осуществляется либерализация политической и экономической жизни. Ведь за первыми решениями о расширении функций парламента, об амнистии, о либерализации валютного рынка, последовали совсем свежие постановления об уменьшении обязательной доли продажи валютной выручки для предприятий, о выплате с февраля 2017 года пенсий наличными в полном объеме, принята программа противодействия коррупции. 7 февраля глава государства подписал стратегию по дальнейшему развитию страны на 2017-2021 годы. Так что, в Узбекистане началась эпоха перемен?

"Каркас команды собран"

Российский эксперт по Центральной Азии Андрей Грозин предлагает не торопиться с выводами. По его словам, из трех направлений - политика, экономика, кадры - только последнее дает повод говорить о реальных подвижках.

"Шавкат Мирзиёев, похоже, собрал каркас своей будущей команды в экономическом и отчасти в силовом блоках. Президент решает главную задачу - формирование команды лояльных людей, опираясь на которых, можно будет в перспективе запускать некие процессы реформирования. Причем, я думаю, что до политической системы дело если и дойдет, то в последнюю очередь, и без каких-либо революционных изменений. Это может быть не "перестройка", а вариант "перестройка - лайт-лайт", - считает эксперт.

"Первые месяцы президентства Шавката Мирзиёева показали его высокую работоспособность. Но в Узбекистане не привыкли к тому, что администрация выдает указы и постановления по несколько штук в неделю - сейчас их уже больше двух десятков. Стремительно подготовлен стратегический документ, который, по идее, определит жизнь страны до 2021 года - Стратегия развития", - рассказал DW ташкентский политолог Юрий Черногаев.

"Документ определяет пять приоритетных направлений развития страны и пять этапов реализации стратегии. На местах создаются специальные комиссии, которые ежеквартально будут отчитываться перед президентом о выполнении стратегии, мониторить ситуацию будет и министерство юстиции. Но для решения сформулированных задач в указанные сроки у государственных органов нет механизмов", - считает Юрий Черногаев.

Форсировать не будут

Его слова косвенно подтверждает информированный источник DW, связанный с финансовой сферой в Ташкенте. Он утверждает, что, например, выполнить постановление о пенсиях технически невозможно - не хватит купюр. Несмотря на то, что Центробанк постоянно проводит их эмиссию, многие банкоматы стоят пустые. Похожая ситуация с решением о либерализации валютного обмена - руководители, работающие в финансовом секторе, пока не видят путей, как его воплотить на деле, не вызвав хаос в этой сфере, и дают понять коллегам, что форсировать исполнение не будут. По словам источника, в скороспелости ряда решений проявляется опала Рустама Азимова, который многие годы при Исламе Каримове был вице-премьером по финансам, а теперь направлен новым президентом поднимать птицеводство - с задачей обеспечить не менее ста кур-несушек для каждого подворья.

Впрочем, Андрей Грозин исходит из того, что удаление Азимова из команды ведущих управленцев надо оценивать системно. "Шавкат Мирзиёев экономический блок процентов на семьдесят уже сформировал "под себя". Силовой блок - условно на пятьдесят-шестьдесят процентов. Идет возвращение в команду президента людей, которые при Исламе Каримове в разное время были удалены от власти, например, Абдуллы Арипова и Закира Алматова. И, наоборот, удаление некоторых влиятельных лиц, в первую очередь Азимова, от реального Олимпа", - говорит заведующий отделом Центральной Азии и Казахстана Института стран СНГ.

Тандем под угрозой?

В СМИ обсуждаются кадровые изменения в СНБ, давшие наблюдателям основания говорить о распаде тандема президента и влиятельного главы СНБ Рустама Иноятова, и едва ли не о новых перспективах для либерализации политической жизни в связи с ослаблением влияния последнего. Однако Андрей Грозин предлагает и тут не торопиться с выводами.

"Да, Иноятов в обозримом будущем в любом случае уйдет, и в силу состояния здоровья, и в силу возраста. Но, хотя зарубежная оппозиция предлагает точку зрения, что система власти держится именно на чекистах, которые "крышуют" и теневые схемы бизнеса, и обмен валюты, и так далее, я не склонен преувеличивать возможности влияния аппарата СНБ на реформы или, наоборот, противодействия им. Скорее, такое противодействие могут оказать региональные элиты, которые находятся далеко от контролирующего центра", - рассуждает Андрей Грозин.

Иностранные бизнесмены пока не торопятся верить в экономическую и политическую перестройку в Узбекистане. Андрей Грозин, сославшись на контакты, состоявшиеся у него в феврале с "весьма заметными фигурами из Узбекистана", утверждает, что они конкретные меры по либерализации финансово-экономической сферы представляют себе очень расплывчато.

"Могу также утверждать, что у различных консалтинговых компаний, работающих на западный бизнес, я наблюдаю общий настрой - подождать, несмотря на заявления Ташкента об экономической либерализации. В последнее время выжидает, вопреки расхожему представлению о его экспансии в Узбекистане, и китайский бизнес. Декларации пока восприняты хорошо, но все ждут практических шагов и того, как в ближайшие месяцы выстроит Ташкент стратегию с тем иностранным бизнесом, который в стране уже работает", - говорит Андрей Грозин.

Он напоминает, что масштабная попытка либерализации экономики предпринималась и при Исламе Каримове во второй половине 2000-х, но она не принесла серьезного результата. "Тем не менее разговоры в Узбекистане о реформе уже идут, начались конференции с привлечением экспертов, что для Ташкента - новость, раньше чиновники не очень привечали республиканских и особенно иностранных экспертов. Сейчас по крайней мере на имитационном уровне - обратная картина. Хотя я больших подвижек не жду. Скорее, жду узбекского варианта классической формулы "шаг вперед, два шага назад", - говорит собеседник DW.