В Казахстане по подозрению в получении взяток задержаны должностные лица МВД

- Казахстан, происшествия
- 9:29, 10 февраля 2017
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"Изобличен начальник Актюбинского управления Западного регионального военно-следственного управления МВД РК подполковник С. Абдулаев, который требовал два миллиона тенге от сотрудников воинской части ПС КНБ за непривлечение к уголовной ответственности. При получении части требуемой взятки в сумме более $2 тысяч Абдулаев задержан с поличным и водворен в ИВС УВД Актобе", - говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции.
Кроме того, сообщается, что за подстрекательство к даче взятки в $778 руководителю Управления государственных доходов по Аякозскому региону ДГД по ВКО задержана комендант этого же учреждения Ж. Кожаева. Незаконное вознаграждение предназначалось за разрешение торговли алкогольной продукцией на центральном рынке Аякоза и общее покровительство. Кожаева задержана и водворена в ИВС ОВД Аякозского района.
Проводится досудебное расследование.
|кто есть кто
|Исаков Музаффар Ахмадхожаевич
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
|Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
|Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
депутат ЖК КР VI созыва («Республика-Ата-Журт»)