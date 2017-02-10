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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане по подозрению в получении взяток задержаны должностные лица МВД
CA-NEWS (KZ) - Задержаны должностные лица МВД РК и ДГД Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.

"Изобличен начальник Актюбинского управления Западного регионального военно-следственного управления МВД РК подполковник С. Абдулаев, который требовал два миллиона тенге от сотрудников воинской части ПС КНБ за непривлечение к уголовной ответственности. При получении части требуемой взятки в сумме более $2 тысяч Абдулаев задержан с поличным и водворен в ИВС УВД Актобе", - говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции.

Кроме того, сообщается, что за подстрекательство к даче взятки в $778 руководителю Управления государственных доходов по Аякозскому региону ДГД по ВКО задержана комендант этого же учреждения Ж. Кожаева. Незаконное вознаграждение предназначалось за разрешение торговли алкогольной продукцией на центральном рынке Аякоза и общее покровительство. Кожаева задержана и водворена в ИВС ОВД Аякозского района.

Проводится досудебное расследование.

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