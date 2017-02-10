Дональд Трамп отправил письмо Си Цзиньпину, выражая надежду на конструктивные отношения

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп написал письмо лидеру КНР Си Цзиньпину, с которым пока так и не общался напрямую с момента своего вступления в должность, и выразил надежду на сотрудничество для развития двусторонних отношений, сообщает Reuters.

В письме Трамп поблагодарил Си за его поздравления по случаю инаугурации и пожелал китайскому народу процветания в наступивший год Петуха по лунному календарю, заявил Белый дом в среду.

"Президент Трамп отметил, что надеется на сотрудничество с председателем Си для развития конструктивных отношений, выгодных как США, так и Китаю", - сообщил Белый дом.

Пекин в четверг сообщил, что придает большое значение китайско-американским связям.

"Мы высоко ценим то, что президент Трамп поздравил с праздником председателя Си и китайский народ", - сказал журналистам представитель китайского МИДа Лу Кан.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли рассматривать как свидетельство пренебрежительного отношения то, что Трамп ранее созвонился со многими другими мировыми лидерами, но не с Си, Лу сказал: "Подобные замечания бессмысленны".

Он повторил, что КНР и США сохраняют "тесные контакты" после вступления Трампа в должность и что сотрудничество - "единственный правильный выбор".

"Китай хочет сотрудничать с США, придерживаясь принципов отказа от конфронтации, взаимного уважения и взаимной выгоды для продвижения взаимодействия, контроля споров и улучшения китайско-американский связей на здоровой и прочной основе", - сказал Лу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Пекине, Китай обеспокоен тем, что Си может оказаться в неловком положении, если беседа с Трампом окажется неудачной, а ее подробности попадут в американские СМИ.

На прошлой неделе газета Washington Post обнародовала детали телефонного разговора американского лидера и австралийского премьера на повышенных тонах, что привело к охлаждению отношений двух многолетних союзников.

Два источника, знакомых с позицией Китая, сказали, что администрация Трампа имеет "очень четкое" представление о политике КНР в отношении Тайваня. Трамп с момента вступления в должность пока не касался этого вопроса.