В Костанае двое детей пытались покончить с собой из-за смертельных игр

- Двое детей в Костанае пытались совершить суицид под воздействием смертельных игр, сообщают казахстанские сми со ссылкой на начальника управления Костанайской областной прокуратуры Кайрата Жусупова.

"В настоящее время среди пользователей социальных сетей Instagram и "ВКонтакте" набирают популярность игры, целью которых является причинение вреда здоровью и смерти ее участникам. Совершить суицид под воздействием смертельных игр из интернета пытались две школьницы Костаная. Они 2003 года рождения. Самоубийство подростков удалось предотвратить", - сообщил Жусупов.

6 февраля сотрудниками УВД Костаная начато расследование по статье 105, части 3 УК РК "Доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

"Дети участвуют в играх "Синий кит", "Беги или Умри", "Разбуди меня" и так далее. Мы обращаем внимание всех родителей на усиление бдительности при использовании детьми интернет-ресурсов", - подчеркнул начальник управления областной прокуратуры.

Напомним, ранее Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей призвала граждан обезопасить детей от смертельной игры "Синий кит". Эксперты из ассоциации обратились к казахстанским родителям после того, как в социальных сетях появились подробности игры. Позже в ассоциации признали, что распространение информации о "группах смерти" в соцсетях только усугубило ситуацию.