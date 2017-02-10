РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Костанае двое детей пытались покончить с собой из-за смертельных игр
CA-NEWS (KZ) - Двое детей в Костанае пытались совершить суицид под воздействием смертельных игр, сообщают казахстанские сми со ссылкой на начальника управления Костанайской областной прокуратуры Кайрата Жусупова.

"В настоящее время среди пользователей социальных сетей Instagram и "ВКонтакте" набирают популярность игры, целью которых является причинение вреда здоровью и смерти ее участникам. Совершить суицид под воздействием смертельных игр из интернета пытались две школьницы Костаная. Они 2003 года рождения. Самоубийство подростков удалось предотвратить", - сообщил Жусупов.

6 февраля сотрудниками УВД Костаная начато расследование по статье 105, части 3 УК РК "Доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

"Дети участвуют в играх "Синий кит", "Беги или Умри", "Разбуди меня" и так далее. Мы обращаем внимание всех родителей на усиление бдительности при использовании детьми интернет-ресурсов", - подчеркнул начальник управления областной прокуратуры.

Напомним, ранее Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей призвала граждан обезопасить детей от смертельной игры "Синий кит". Эксперты из ассоциации обратились к казахстанским родителям после того, как в социальных сетях появились подробности игры. Позже в ассоциации признали, что распространение информации о "группах смерти" в соцсетях только усугубило ситуацию.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Исаков Музаффар Ахмадхожаевич
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
депутат ЖК КР VI созыва («Республика-Ата-Журт»)
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×