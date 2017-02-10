В Костанае двое детей пытались покончить с собой из-за смертельных игр

- Казахстан, происшествия
- 9:49, 10 февраля 2017
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"В настоящее время среди пользователей социальных сетей Instagram и "ВКонтакте" набирают популярность игры, целью которых является причинение вреда здоровью и смерти ее участникам. Совершить суицид под воздействием смертельных игр из интернета пытались две школьницы Костаная. Они 2003 года рождения. Самоубийство подростков удалось предотвратить", - сообщил Жусупов.
6 февраля сотрудниками УВД Костаная начато расследование по статье 105, части 3 УК РК "Доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, совершенное в отношении несовершеннолетнего".
"Дети участвуют в играх "Синий кит", "Беги или Умри", "Разбуди меня" и так далее. Мы обращаем внимание всех родителей на усиление бдительности при использовании детьми интернет-ресурсов", - подчеркнул начальник управления областной прокуратуры.
Напомним, ранее Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей призвала граждан обезопасить детей от смертельной игры "Синий кит". Эксперты из ассоциации обратились к казахстанским родителям после того, как в социальных сетях появились подробности игры. Позже в ассоциации признали, что распространение информации о "группах смерти" в соцсетях только усугубило ситуацию.
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