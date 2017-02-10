Более 400 китов выбросилось на берег в Новой Зеландии (видео)

- Азия и мир, происшествия
- 9:53, 10 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Более 400 китов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает британское издание Daily Mail.
Спасателям удалось спасти более 100 особей, но 75% погибли за ночь. «Наши усилия сосредоточены на спасении оставшихся в живых китов», - сообщают они.
По данным издания, это самое большое прошествие связанное с китами за последнее время.
Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара.
В 1918 году когда около 1000 китов выбросилось на берег на островах Чатем в Новой Зеландии. В 1985 году около 450 китов на мель в Окленде.
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