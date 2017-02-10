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  10 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Более 400 китов выбросилось на берег в Новой Зеландии (видео)

CA-NEWS (CA) - Более 400 китов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает британское издание Daily Mail.

Спасателям удалось спасти более 100 особей, но 75% погибли за ночь. «Наши усилия сосредоточены на спасении оставшихся в живых китов», - сообщают они.

По данным издания, это самое большое прошествие связанное с китами за последнее время.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара.

В 1918 году когда около 1000 китов выбросилось на берег на островах Чатем в Новой Зеландии. В 1985 году около 450 китов на мель в Окленде.

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Комментарии (6)
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euarab
11:01, 10 февраля 2017
если что это касатки - убийцы китов
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frunze17
10:46, 10 февраля 2017
Воду наверное сильно загрязнили, может поблизости какой разлив нефти.
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Kuba07
10:25, 10 февраля 2017
Может они жертвуют собой из-за нехватки корма, чтобы молодым больше доставалось? Они же умные существа. Если бы это было из-за какого то фактора как шумовое, ультразвуковое загрязнение и т.д., тогда выбрасывались бы и другие виды.
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mimo prohodil
10:11, 10 февраля 2017
это в знак протеста,что не из-за них в КР дети гибнут . .. кстати,синий кит,разбуди меня в 7:00,а то на работу опоздаю
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natan.paul
10:02, 10 февраля 2017
Доигрались!
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aysha
09:55, 10 февраля 2017
Синий кит!
кто есть кто
Исаков Музаффар Ахмадхожаевич
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
депутат ЖК КР VI созыва («Республика-Ата-Журт»)
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