Ерлан Карин возглавил РТРК "Казахстан"

- Ерлан Карин назначен председателем правления АО "РТРК "Казахстан", передает Tengrinews.kz.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев представил нового председателя коллективу корпорации. Он отметил, что знает Ерлана Карина как квалифицированного политолога, идеолога и искреннего патриота страны.

"Я верю, что он продолжит предыдущие проекты и поднимет эту корпорацию на новый уровень", - написал Абаев на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее должность председателя ТРК "Казахстан" занимал Кемелбек Ойшыбаев.

"Қазақстан" - государственная телерадиокорпорация, объединяющая национальный телеканал "Қазақстан", телеканалы Kazsport и "Балапан", Казахское радио, радио "Шалқар", "Астана", Classic и региональные телерадиокомпании.

Напомним, сегодня Даурен Абаев озвучил основные претензии населения к действующим государственным телеканалам и сделал ряд поручений по улучшению работы отечественного