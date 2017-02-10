Ерлан Карин возглавил РТРК "Казахстан"

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев представил нового председателя коллективу корпорации. Он отметил, что знает Ерлана Карина как квалифицированного политолога, идеолога и искреннего патриота страны.
"Я верю, что он продолжит предыдущие проекты и поднимет эту корпорацию на новый уровень", - написал Абаев на своей странице в Facebook.
Отметим, ранее должность председателя ТРК "Казахстан" занимал Кемелбек Ойшыбаев.
"Қазақстан" - государственная телерадиокорпорация, объединяющая национальный телеканал "Қазақстан", телеканалы Kazsport и "Балапан", Казахское радио, радио "Шалқар", "Астана", Classic и региональные телерадиокомпании.
Напомним, сегодня Даурен Абаев озвучил основные претензии населения к действующим государственным телеканалам и сделал ряд поручений по улучшению работы отечественного
|кто есть кто
|Исаков Музаффар Ахмадхожаевич
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
|Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
|Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
депутат ЖК КР VI созыва («Республика-Ата-Журт»)