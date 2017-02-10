В Голландии изъяли сырье для производства 1 млрд таблеток экстази
- Азия и мир, происшествия
- 10:08, 10 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Полиция в Нидерландах изъяла крупную партию сырья для производства наркотических веществ, которых было достаточно для изготовления одного миллиарда таблеток экстази, сообщает Би-би-си.
Груз был обнаружен в автоприцепе, припаркованном у одной из деревень в провинции Зеландия, недалеко от границы с Бельгией.
Полиция не уточняет, какова стоимость наркотиков, для производства которых предназначалась эта партия сырья. Также правоохранительные органы Нидерландов не уточняют, кто является хозяином грузовика и был ли кто-либо задержан в связи с обнаружением партии веществ для производства галлюциногенов.
Нидерланды являются одним из основных центров нелегального производства экстази.
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