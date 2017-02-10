Эйфелеву башню в Париже обнесут пуленепробиваемой стеной

- Азия и мир, общество
- 10:15, 10 февраля 2017
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По замыслу властей города, стеклянная стена должна заменить те металлические барьеры, которые были установлены вокруг башни к Евро-2016 по футболу, пишет издание.
Ожидается, что стена высотой 2,5 м будет возведена не только вокруг основания башни, но и захватит часть садов, расположенных около нее. Проект является частью программы стоимостью около €300 млн, о которой было объявлено в прошлом месяце, по укреплению безопасности главной достопримечательности города. Доступ к объекту должен остаться бесплатным.
Сейчас по проекту мэрии проходят необходимые консультации, в том числе в Министерстве охраны окружающей среды.
Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. В год памятник принимает около 7 миллионов посетителей, причем 75% из них приезжают из-за рубежа.
|кто есть кто
|Исаков Музаффар Ахмадхожаевич
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
|Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
депутат ЖК КР VI созыва ("Бир бол")
|Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич
депутат ЖК КР VI созыва («Республика-Ата-Журт»)