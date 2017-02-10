Президент Туркменистана поручил перед зажжением огня «Азиады-2017» пустить из него белый дым, который означает чистоту

CA-NEWS (KZ) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил столичный Олимпийский городок, ознакомившись с ходом обустройства главной арены V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, других объектов комплекса, сообщает в четверг пресс-служба туркменского лидера.

Глава государства осмотрел строящуюся арену с трибунами на 45 тысяч зрительских мест. Особое внимание при осмотре президент Туркменистана уделил силуэту коня, который как официальный символ Игр.

Как подчеркнул глава государства, символы Азиады должны отражать национальную специфику, этнографическое своеобразие, культурно-исторические особенности нашей страны, ее природы и народных традиций. В этом контексте президент выразил пожелания, чтобы на шее ахалтекинского скакуна, возвышающегося над чашей Олимпийского стадиона, красовался шнурок-амулет аладжа, а чашу для олимпийского огня оформить стилизованными стебельками целительной травы юзерлик в виде сияющей короны.

Будет весьма символичным, отметил президент Туркменистана, перед тем, как олимпийский факел воспламенится огнём – пустить из него белый дым, который, в данном случае, будет означать чистоту наших помыслов, искренность стремлений к дружбе и взаимодействию, крепость здорового духа.

Был сделан особый акцент на том, что дизайн каждого сооружения и их интерьеры, а также униформа волонтёров, спортивная одежда наших атлетов должны отличаться ярким национальным колоритом и при этом индивидуальным фирменным стилем.

Было дано также поручение подготовить и издать на разных языках различные путеводители, карманные справочники, информационные буклеты и брошюры, содержащие интересные сведения о культурных традициях туркменского народа, его наследии, особенностях и образном языке художественного творчества, отражённом также в символике Азиады-2017, архитектурном декоре Олимпийского города и всей столицы Туркменистана.

Глава государства также дал указание при организации церемоний открытия и закрытия Игр и разработки программы мероприятий учитывать национальные особенности проведения торжеств.